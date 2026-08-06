Milan, un tifoso chiede a Leao di firmare una maglia del Galatasaray. Il portoghese si rifiuta: "Stai facendo lo sciocco"

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In aeroporto a Perth, dove il Milan è decollato per raggiungere Jakarta, un tifoso ha chiesto a Leao di firmare una maglia del Galatasaray

Il Milan ha lasciato nelle scorse ore Perth per raggiungere Jakarta in vista dell'amichevole di sabato contro il Chelsea. In aeroporto, mentre stava raggiungendo il gate, Rafael Leao è stato intercettato da un ragazzo che ha provato a fargli firmare una maglia del Galatasaray. Il portoghese, visibilmente infastidito, si è rifiutato e ha detto al tifoso turco: "Stai facendo lo sciocco". E' stato necessario poi l'intervento di un addetto della sicurezza del club rossonero che ha portato via Leao.

Nelle ultime settimane, si parla molto dell'interesse del Galatasaray per l'attaccante rossonero che sarebbe in pressing per portare l'ex Lille ad Istanbul. Al momento però l'offerta dei turchi non soddisfa il Milan e inoltre ad oggi il giocatore non avrebbe ancora aperto alla possibilità di trasferirsi in Turchia in quanto continua a sperare nella chiamata di qualche squadra inglese o spagnola.