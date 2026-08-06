Modric e la pagella contro l'Inter: "Entra con la fascia di capitano al braccio ed è subito aura"

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Ingresso in campo nella ripresa dopo il rinnovo dei giorni scorsi e Modric, durante Milan-Inter, ha subito ridato la sensazione di essere ad un buon libello. Ha giocato sempre in verticale e dai suoi piedi è partita la palla che ha portato al rigore realizzato da Nkunku. Questa la pagella di MilanNews.it per il croato.

MODRIC, LA PAGELLA DI MILANNEWS PER MILAN-INTER

Modric 6.5

Entra con la fascia di capitano al braccio ed è subito aura. Con lui in campo, il Milan gioca maggiormente a calcio e detta i ritmi della manovra. Chiude alla perfezione il dai e vai che Nkunku gli chiede in occasione dell’azione che poi porterà al rigore del pareggio).