Milan, ciao Perth. Ora si va in Indonesia per l'amichevole col Chelsea
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Milan, nuova tappa nella tournée. Si va in Indonesia: sabato 8 agosto l'amichevole contro il Chelsea di Xabi Alonso a Giacarta
Il pareggio per 1-1 contro l'Inter segna la fine del periodo australiano nella tournée del Milan. I rossoneri ora voleranno alla volta dell'Indonesia, dove sabato 8 agosto si giocherà l'amichevole contro il Chelsea di Xabi Alonso al Gelora Bung Karno Stadium; l'appuntamento è fissato per le 14 italiane e la sfida verrà trasmessa da Sky e DAZN.
Altro test molto importante per Amorim, soprattutto perché poi mancheranno due settimane all'inizio della Serie A: si può pensare quindi di iniziare ad intravedere una formazione titolare con i calciatori che in queste settimane più hanno assorbito i nuovi dettami dell'allenatore portoghese.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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