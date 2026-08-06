Milan, ciao Perth. Ora si va in Indonesia per l'amichevole col Chelsea

Milan, ciao Perth. Ora si va in Indonesia per l'amichevole col ChelseaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00News
di Manuel Del Vecchio
Milan, nuova tappa nella tournée. Si va in Indonesia: sabato 8 agosto l'amichevole contro il Chelsea di Xabi Alonso a Giacarta

Il pareggio per 1-1 contro l'Inter segna la fine del periodo australiano nella tournée del Milan. I rossoneri ora voleranno alla volta dell'Indonesia, dove sabato 8 agosto si giocherà l'amichevole contro il Chelsea di Xabi Alonso al Gelora Bung Karno Stadium; l'appuntamento è fissato per le 14 italiane e la sfida verrà trasmessa da Sky e DAZN.

Altro test molto importante per Amorim, soprattutto perché poi mancheranno due settimane all'inizio della Serie A: si può pensare quindi di iniziare ad intravedere una formazione titolare con i calciatori che in queste settimane più hanno assorbito i nuovi dettami dell'allenatore portoghese.