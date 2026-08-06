TOP NEWS del 5 agosto: l'amichevole con l'Inter, le dichiarazioni di Amorim e Modric

TOP NEWS del 5 agosto: l'amichevole con l'Inter, le dichiarazioni di Amorim e ModricMilanNews.it
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Oggi alle 01:00News
di Manuel Del Vecchio
Le migliori notizie del Milan nella giornata di oggi 5 agosto: l'amichevole con l'Inter, le dichiarazioni di Amorim e Modric

Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, mercoledì 5 agosto 2026:

Modric "Mai avuto dubbi sul rinnovo. Leao? È abbastanza maturo da capire cosa fare"

Milan-Inter (1-1): fine partita. Nkunku risponde a Dimarco. Esordio per Ramos

Estupinan e Musah, il derby manda un messaggio al Milan: insistere può costare caro

Amorim a Sky: "Dobbiamo migliorare in tutto. Leao? Se sei un giocatore del Milan, devi divertirti"

Cosa ci ha detto il derby di Perth? Spunti interessanti per Amorim, ma c'è ancora tanto da fare (anche sul mercato)

Il Milan ringrazia: "L'affetto, il rispetto e la vicinanza ricevuti resteranno nel cuore della famiglia Baresi e di tutta la comunità rossonera. Franco Baresi è la storia del Milan"