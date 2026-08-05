Il Milan ringrazia: "L'affetto, il rispetto e la vicinanza ricevuti resteranno nel cuore della famiglia Baresi e di tutta la comunità rossonera. Franco Baresi è la storia del Milan"

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Il Milan, a nome della famiglia Baresi, ringrazia per l'enorme manifestazione d'affetto ricevuta dopo la scomparsa dell'eterno Franco

La scomparsa di Franco Baresi ha portato, oltre ad un'enorme tristezza, un'ondata di amore, affetto e stima senza precedenti. Franco - tutti l'hanno ricordato così, col nome di battesimo - è stata una figura enormemente rispettata e ammirata da tutti, a prescindere dai colori e dalla fede calcistica. Manifestazioni e slanci di affetto sono arrivati sia via web che dal vivo, durante lo svolgimento dei funerali di martedì a Milano. Il mondo dello sport mondiale si è stretto attorno alla famiglia Baresi e al Milan con garbo, delicatezza e la volontà assoluta di rendere immortale un uomo ed un calciatore che ha segnato per sempre un'epoca. Il club rossonero ha voluto ringraziare tutti con un post sui propri social:

"A nome della famiglia Baresi, il Milan ringrazia di cuore tutti coloro che hanno reso omaggio a Franco. Un tributo spontaneo e senza confini, che testimonia quanto profonda sia l'impronta che il Capitano ha lasciato nella vita di tante persone. L'affetto, il rispetto e la vicinanza ricevuti resteranno nel cuore della famiglia Baresi e di tutta la comunità rossonera. Franco Baresi è la storia del Milan. E continuerà a esserlo. 6. Per Sempre".