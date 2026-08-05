Nkunku e quel particolare feeling con i rigori: 6 su 6 da quando è al Milan
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Nkunku e quel particolare feeling con i calci di rigore da quando veste la maglia del Milan
Christopher Nkunku ha oggi risposto dal dischetto al gol del momentaneo vantaggio di Federico Dimarco. Il francese, glaciale dagli 11 metri, ha superato Provedel nonostante il portiere nerazzurro abbia comunque sfiorato con il lattice dei guantioni la conclusione forte, e precisa, del 18 rossonero.
La rete di oggi conferma il particolare feeling di Nkunku con i rigori da quando è in rossonero. Il francese con la maglia del Milan ha infatti realizzato 6 rigori su 6 calciati (5 in competizioni ufficiali, tutti in Serie A) dimostrandosi difatti infattibile dagli 11 metri.
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