Maldini racconta: "Ieri ho provato sensazioni forti. A Baresi ho voluto bene, a lui mi legano tanti bei ricordi"
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Paolo Maldini ha raccontato le forti emozioni provate ieri durante il funerale del suo amico ed ex compagno di squadra al Milan, Franco Baresi
Paolo Maldini, intervistato da Repubblica, ha raccontato le sue emozioni ieri durante il funerale di Franco Baresi: "Io ero lì per Franco, eravamo tutti lì per lui. Se è vero che mi sono commosso? È vero, ma parliamo di Baresi eh. Pensavo a lui, abbiamo condiviso tante cose insieme. Partite, vittorie, momenti. Ho provato sensazioni forti.
Gli ho voluto bene, a lui mi legano tanti bei ricordi. Ci conoscevamo da molti anni. Presenti tanti ex compagni di Franco? È stato come ritrovare vecchi amici. Non ci siamo mai persi, ma essere tutti insieme è sempre un’emozione particolare. In questa circostanza eravamo come schierati per il nostro capitano".
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