Milan-Inter: minuto di silenzio in ricordo di Franco Baresi prima del fischio d'inizio
Prima del fischio d'inizio dell'amichevole tra Milan e Inter è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare Franco Baresi, storico ex Capitano rossonero scomparo nei giorni scorsi. Le due squadre si sono schierate insieme intorno al cerchio di centrocampo e davanti a loro è stata appoggiata sul terreno di gioco una maglia del Diavolo con il numero 6.
Queste le formazioni ufficiali di Milan e Inter:
MILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori, Gabbia, Pavlović; Chukwueze, Fofana, Musah, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cissè; Camarda. A disp.: Bouyer, Pittarella; De Winter, Diawara, Estupiñan, Terracciano, Vladimirov; Comotto, Jashari, Modrić, Saelemaekers; Leão, Nkunku, Ramos. All.: Amorim.
INTER (3-5-2): Martínez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Stanković, Zieliński, Dimarco; Esposito, Iddrissou. A disp.: Di Gennaro, Farronato, Provedel; Augusto, Bovio, Marello, Maye; Çalhanoğlu, Frattesi, Luis Henrique, Mkhitaryan, Sučić, Topalović; Bonny, Lavelli, Mosconi. All.: Chivu.
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