Albertini: "Franco raccomandava di non arrivare puntuale all'allenamento. Ma leggermente in anticipo"

vedi letture

Demetrio Albertini ricorda uno degli insegnamenti che gli ha dato il Capitano Franco Baresi

L'ex centrocampista rossonero Demetrio Albertini è stato uno degli ex compagni di Franco Baresi che hanno accompagnato il feretro del Capitano all'uscita dalla Basilica di Sant'Ambrogio, al termine delle esequie funebri. Tra i più commossi nella emozionante mattinata di ieri, Albertini ha concesso questa mattina un'intervista sull'eterno numero 6 rossonero al Corriere della Sera. Un estratto delle sue dichiarazioni.

FRANCO RACCOMANDAVA DI ARRIVARE IN LEGGERO ANTICIPO

Il ricordo di Demetrio Albertini su uno degli insegnamenti che Franco Baresi gli ha dato: "La prima cosa che Franco raccomandava ai nuovi era di non arrivare puntuale all’allenamento, ma leggermente in anticipo. Perché se arrivi sempre puntuale vuol dire che non calcoli il possibile imprevisto, e al Milan gli imprevisti si prevedono. Ho giocato anche in altre squadre, e ovunque la regola era semplicemente la puntualità. Al Milan no. Baresi insegnava a tutti il leggero anticipo. Che poi lui arrivava un’ora prima, con altri di noi, per scaldarsi in palestra. Non tutti i capitani sono così, non tutti capiscono come negli ambienti altamente competitivi, ma immagino in tutti, sia l’esempio a muovere il mondo"