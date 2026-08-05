Verso Milan-Inter, ci sarà spazio per Modric? La risposta di Amorim

vedi letture

Mister Ruben Amorim in conferenza stampa ha parlato di un possibile impiego di Luka Modric. Un estratto delle sue considerazioni sul campione croato

Domani il primo derby e test della stagione dei rossonero. Così mister Ruben Amorim ieri in conferenza stampa ha parlato di un possibile impiego di Luka Modric. Un estratto delle sue considerazioni sul campione croato.

"Modric? Domani giocherà anche lui. Tutti giocheranno una parte del derby. Perché non abbiamo molto tempo per allenarci e, con due partite molto vicine tra loro, dobbiamo allenarci giocando. Cercheremo di gestire il carico di lavoro. Luka è davvero umile e non gli piace tutta l'attenzione che riceve. Ha un'esperienza enorme e io lo tratterò come un giocatore normale. Dovrà lottare per conquistarsi il posto, ma naturalmente è un giocatore speciale. Abbiamo fatto tanto per averlo con noi almeno per un'altra stagione. Sono davvero contento di lui".