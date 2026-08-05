Ecco come il Milan omaggerà il Capitano Franco Baresi oggi a Perth

vedi letture

Il Milan prima, durante e dopo la gara con l'Inter omaggerà il Capitano Franco Baresi

Il funerale di Franco Baresi, che si è svolto ieri mattina a Milano presso la Basilica di Sant'Ambrogio davanti a una commossa e grata folla composta da tifosi, ex compagni e varie personalità del mondo del calcio, rimarrà un momento vivido nella memoria collettiva di ogni milanista e ogni appassionato di calcio. E gli omaggi non sono finiti qua perchè oggi, a Perth in Australia, scende in campo il Milan contro l'Inter in amichevole e, pur a chilometri di distanza, sono previsti dei tributi significativi al Capitano.

COME IL MILAN OMAGGERÀ IL CAPITANO BARESI A PERTH

Come ricorda oggi la Gazzetta dello Sport, il Milan, in accordo con gli organizzatori dell'amichevole e con l'Inter, ha preparato una serie di omaggi per il Capitano Franco Baresi. In particolare tutti i titolari odierni della squadra rossonera entreranno in campo con la maglia numero 6, che verrà indossata anche durante il minuto di silenzio. La squadra, poi, indosserà il lutto al braccio. Previsti, nel pre-gara, anche un video-tributo e una coreografia dello stadio. Attesi anche degli striscioni, in particolare dal Milan Club Perth.