Modric su Leao: "Quando è in forma è uno dei giocatori più forti del mondo"

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Un estratto delle parole di Luka Modric, intervenuto così a Sky Sport direttamente dal ritiro Australiano del Milan a Perth

Luka Modric sarà ancora un perno del centrocampo del Milan. Sì, perchè il campione croato è voluto restare in rossonero, casa sua ancora per un'altra stagione e sarà curioso l'impatto che avrà con il nuovo gioco di mister Ruben Amorim. Ai microfoni di Sky Sport - Calciomercato questo un estratto delle sue parole direttamente dal ritiro dei rossoneri a Perth, location in cui domani avverrà alle 13.00 italiane il derby amichevole contro l'Inter.

"Il mio sogno è sempre stato quello di vincere con il Milan, sono venuto qui per questo non per divertirmi. Il mio obiettivo è portare al Milan un trofeo, che sia lo scudetto o un altro obiettivo, sono qui per questo ed è sempre stato il mio sogno. Non ho mai avuto dubbi sul rinnovo, avrei potuto farlo anche a dicembre ma ho preferito aspettare e vedere le risposte del mio corpo, capire se avessi ancora quella cattiveria dentor di me e quella passione per il calcio.

Leao? Rafa è abbastanza maturo da capire cosa è meglio per lui. Gli vogliamo bene e sappiamo quanto può essere importante per noi, quando è in forma è uno dei migliori al mondo. Forse l'anno scorso non è stato fortunato anche per via degli infortuni, ma spero possa stare qui e aiutarci a fare una grande stagione..".