Nuovo colpo della Fiorentina: è fatta per l'arrivo di Mastantuono in prestito
La Fiorentina di Fabio Paratici non si ferma più. In queste ore è stato definito anche l'ottavo colpo di un calciomercato che sta letteralmente rivoluzionando la squadra viola dopo lo spettro della retrocessione dell'anno scorso. L'arrivo del direttore sportivo italiano e del nuovo tecnico Fabio Grosso hanno cambiato le prospettive e Firenze torna a sognare: fino a questo momento sono già stati acquistati i difensori Dragusin, Joao Mario, Jimenez, Viery e Valdepenas, e i centrocampisti Oulai e Atta. È pronto ad arrivarne un altro.
FIORENTINA: È FATTA PER IL PRESTITO DI MASTANTUONO
Come riferisce l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, è fatta per l'arrivo in prestito alla Fiorentina del giovane talento argentino Franco Mastantuono. Il classe 2007 l'estate scorsa è stato acquistato dal Real Madrid per 45 milioni dal River Plate: nella scorsa stagione però poco spazio e tante difficoltà. Ecco perchè quest'estate ha spinto tanto per una soluzione che gli permettesse di giocare. Si tratta di un prestito di un anno che farà dunque tornare a Madrid il giocatore l'anno prossimo.
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