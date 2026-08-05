Dove vedere Milan-Inter a Perth in diretta TV, streaming e web

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Dove vedere Milan-Inter: Milan-Inter sarà visibile in diretta televisiva e in streaming sulla piattaforma DAZN e su Sky e su MilanNews.it.

Amichevole di ultra-lusso per il Milan durante la tournée in Oceania. Mercoledì, infatti, i rossoneri affronteranno alle 13:00 italiane l'Inter all'Optus Stadium di Perth, capitale dell'Australia Occidentale, in un derby antipasto di quelli attesi durante l'arco della nuova stagione.

Milan-Inter sarà visibile in diretta televisiva e in streaming sulla piattaforma DAZN e su Sky, senza costi aggiuntivi per chi è già abbonato, in modalità pay per view su OneFootball e su DAZN per i non abbonati, e con il live web testuale su MilanNews.it.

LE PAROLE DI AMORIM PRE DERBY

"Capisco che, se si guardano soltanto gli ultimi anni, l'Inter abbia vinto più di noi. Ma il Milan è il Milan. E per questo io dirò sempre Milan. Perché il Milan non riguarda soltanto i trofei. Il Milan rappresenta qualcosa che non si può comprare. Capite? Per me, fin da quando ero un bambino, è sempre stato il Milan. Quindi aprite YouTube, guardate i video e capirete perché sceglierei sempre il Milan. Vogliamo far bene, ma essere il campione del precampionato non è importante. Ma l'unica cosa che conta davvero è quando, a Torino il 23 agosto, l'arbitro fischierà l'inizio della gara. Contro l'Inter vogliamo vincere, ma vogliamo anche prepararci per quella partita contro il Torino. La nostra preparazione è fondamentale perché ci aiuta a giocare in un certo modo: vincere è quello che vogliamo, ma farlo giocando molto male non trasmetterebbe fiducia. Il mio obiettivo è mettere questi ragazzi nelle condizioni migliori per mostrare questo talento".