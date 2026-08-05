Probabile formazione, verso Milan-Inter: Amorim subito con i pezzi grossi!

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Oggi nel derby contro l'Inter a Perth, Amorim lancerà dal primo minuto sia Gonçalo Ramos che Rafael Leao. Modric in campo nella ripresa

Ruben Amorim schiererà il suo Milan con il 3-4-2-1, con Torriani tra i pali visto che Maignan è ancora in vacanza dopo il Mondiale e Terracciano è infortunato, davanti a lui ci dovrebbero invece essere Tomori, Gabbia e Pavlovic. A destra spazio per Chukwueze, mentre a sinistra Bartesaghi è favorito su Estupinan. In mezzo al campo, sono in tre per due posti dal primo minuto: Ricci, Fofana e Comotto. Modric sarà a disposizione e troverà spazio nella ripresa.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-2-1)

96 Torriani

23 Tomori

46 Gabbia

31 Pavlovic

21 Chukwueze

19 Fofana

28 Comotto

33 Bartesaghi

18 Nkunku

10 Leao

9 G. Ramos

Allenatore: Amorim

A diposizione: 48 Bouyer, 37 Pittarella, 5 De Winter, 27 Odogu, 34 Vladimirov, 2 Estupinan, 24 Athekame, 14 Modric, 80 Musah, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 40 Ossola, 56 Saelemaekers, 73 Camarda, 47 Kostic, 44 Guernier, 70 Cisse, 45 Borsani

Indisponibili: Gila, Gimenez, Pulisic, Rabiot, Maignan, F. Terracciano, Ricci

LE PAROLE DI AMORIM

"Vogliamo far bene, ma essere il campione del precampionato non è importante. Ma l'unica cosa che conta davvero è quando, a Torino il 23 agosto, l'arbitro fischierà l'inizio della gara. Contro l'Inter vogliamo vincere, ma vogliamo anche prepararci per quella partita contro il Torino. La nostra preparazione è fondamentale perché ci aiuta a giocare in un certo modo: vincere è quello che vogliamo, ma farlo giocando molto male non trasmetterebbe fiducia. Il mio obiettivo è mettere questi ragazzi nelle condizioni migliori per mostrare questo talento"