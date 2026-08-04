Primo Piano PROBABILE FORMAZIONE - Verso Milan-Inter: prima da titolare per Ramos, anche Leao dal 1'. Modric in panchina

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Domani nel derby contro l'Inter a Perth, Amorim lancerà dal primo minuto sia Gonçalo Ramos che Rafael Leao. Modric in campo nella ripresa

Il primo derby di Milano in terra australiana è alle porte e sarà l'occasione per vedere per la prima volta in campo con la maglia del Milan Gonçalo Ramos, grande colpo del mercato estivo del Diavolo che lo ha preso a titolo definitivo dal PSG per oltre 70 milioni di euro. Sarà lui con ogni probabilità a guidare l'attacco milanista dal primo minuto contro l'Inter, con alle sue spalle Nkunku e Leao come trequartisti. Il numero 10 rossonero, il cui futuro continua ad essere un vero e proprio rebus, sarà sicuramente uno degli osservati speciali.

Ruben Amorim schiererà il suo Milan con il 3-4-2-1, con Torriani tra i pali visto che Maignan è ancora in vacanza dopo il Mondiale e Terracciano è infortunato, davanti a lui ci dovrebbero invece essere Tomori, Gabbia e Pavlovic. A destra spazio per Chukwueze, mentre a sinistra Bartesaghi è favorito su Estupinan. In mezzo al campo, sono in tre per due posti dal primo minuto: Ricci, Fofana e Comotto. Modric sarà a disposizione e troverà spazio nella ripresa.

MILAN (3-4-2-1)



96 Torriani

23 Tomori

46 Gabbia

31 Pavlovic

21 Chukwueze

19 Fofana

4 Ricci

33 Bartesaghi

18 Nkunku

10 Leao

9 G. Ramos

Allenatore: Amorim

A diposizione: 48 Bouyer, 37 Pittarella, 5 De Winter, 27 Odogu, 34 Vladimirov, 2 Estupinan, 24 Athekame, 14 Modric, 28 Comotto, 80 Musah, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 40 Ossola, 56 Saelemaekers, 73 Camarda, 47 Kostic, 44 Guernier, 70 Cisse, 45 Borsani

Indisponibili: Gila, Gimenez, Pulisic, Rabiot, Maignan, F. Terracciano