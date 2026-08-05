Inter, Chivu: "Firmo di nuovo per due derby persi e vittoria campionato? Questa è una domanda per i tifosi"
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Christian Chivu, allenatore dell'Inter, si è così espresso in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Inter, amichevoli in programma oggi alle 13 a Perth.
Christian Chivu, allenatore dell'Inter, si è così espresso in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Inter, amichevoli in programma oggi alle 13 a Perth: "È una partita speciale per tutti, ma alla fine è una partita come le altre. Inter e Milan sono famose in tutto il mondo, sarà una bella partita da guardare sicuramente. Firmo di nuovo per due derby persi e vittoria campionato? Questa è una domanda per i tifosi, io sono l'allenatore, mi devo preoccupare di trovare la condizione migliore per i miei giocatori in vista del debutto in campionato, quella di domani è un'amichevole e i trofei d'agosto non contano niente"
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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