Modric amore eterno: "Mai avuto dubbi sul rinnovo, avrei potuto firmare col Milan già a dicembre"
Luka Modric sarà ancora un perno del centrocampo del Milan. Sì, perchè il campione croato è voluto restare in rossonero, casa sua ancora per un'altra stagione e sarà curioso l'impatto che avrà con il nuovo gioco di mister Ruben Amorim. Ai microfoni di Sky Sport - Calciomercato questo un estratto delle sue parole direttamente dal ritiro dei rossoneri a Perth, location in cui domani avverrà alle 13.00 italiane il derby amichevole contro l'Inter.
La volontà di Modric
"Il mio sogno è sempre stato quello di vincere con il Milan, sono venuto qui per questo non per divertirmi. Il mio obiettivo è portare al Milan un trofeo, che sia lo scudetto o un altro obiettivo, sono qui per questo ed è sempre stato il mio sogno. Non ho mai avuto dubbi sul rinnovo, avrei potuto farlo anche a dicembre ma ho preferito aspettare e vedere le risposte del mio corpo, capire se avessi ancora quella cattiveria dentor di me e quella passione per il calcio".
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