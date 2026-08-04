Dida: "Stare vicino a una persona come Baresi per me è stato importante"

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Nelson Dida, ex portiere del Milan molto attivo ancora oggi con Fondazione Milan e Legends, ha ricordato Franco Baresi

Nelson Dida è stato presente questa mattina ai funerali del Capitano Franco Baresi che si sono tenuti nella Basilica di Sant'Ambrogio in centro a Milano, gremita di ex campioni e amici dell'eterno numero 6 rossonero, così come di tantissimi tifosi accorsi per dare l'ultimo saluto al loro idolo, il piscinin. Il portiere brasiliano, all'ingresso della Chiesa, ha concesso un ricordo di Franco ai microfoni della stampa presente.

Le parole di Nelson Dida in ricordo di Franco Baresi: "Franco Baresi è stato un grandissimo giocatore. Era un uomo di poche parole ma quelle parole che diceva le dovevi ascoltare perché era uno che a ha vissuto e sapeva come si giocava a calcio. Stare vicino a una persona come lui è stato importante per me. Abbiamo passato tanti momenti insieme, con la Fondazione Milan e con le Legends. È un personaggio di una tranquillità immensa. Tutti noi che abbiamo vissuto con lui siamo emozionati perché sappiamo del grande giocatore e uomo che era"