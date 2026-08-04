Serena commosso: "Baresi è stato il mio capitano e condottiero"
La giornata dedicata a Franco Baresi è andata in scena questa mattina, nella sua Milano. Tanti amici, ospiti e anche avversari di mille battaglie in campo. Infatti, tra gli amici ed ex compagni che hanno espresso le loro emozioni nella mattinata del funerale del Capitano Franco Baresi anche l'ex attaccante rossonero e commentatore televisivo Aldo Serena che del numero 6 milanista era coetaneo e aveva condiviso con lui la sua prima stagione con la fascia al braccio. Le sue dichiarazioni a SportMediaset dopo il rito funebre. Ecco un estratto delle sue parole sull'eterno Franco.
"L’affetto, l’amore così profondo e la stima infinita che hanno dimostrato i tifosi rossoneri verso Franco sono state una cosa unica. Ho avuto i brividi quando stava entrando il feretro e i tifosi hanno cantato You’ll Never Walk Alone. Franco è stato il mio capitano: il condottiero e un imperatore del terreno di gioco".
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