Amorim: "Leao? Non ho visto alcuna differenza rispetto agli altri ragazzi"

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Nella conferenza stampa della vigilia di Milan-Inter, il tecnico Ruben Amorim ha parlato anche di Rafael Leao

Nelle ultime ore sta prendendo sempre più piede l'ipotesi che Rafael Leao rimanga al Milan. Le cose, fino a questo momento, non sono andate come aveva previsto il portoghese: le uniche offerte concrete arrivano dal campionato turco, su cui però il calciatore non è convinto. Dunque si riapre la possibilità di rimanere in rossonero, sfruttando anche l'apertura che Ruben Amorim sta dimostrando per ogni suo calciatore. Un estratto proprio delle dichiarazioni del tecnico lusitano nella conferenza alla vigilia di Milan-Inter.

LEAO? FORTUNATO A ESSERE NEL MILAN, NESSUNA DIFFERENZA CON GLI ALTRI

Le parole di Ruben Amorim su Rafael Leao: "Tutti i giocatori stanno lavorando davvero bene: sia quelli che hanno iniziato dal primo giorno sia quelli che sono arrivati dopo. Rafa è fortunato a essere in un club come il Milan, quindi dovrebbe essere felice. Io sento che è felice e motivato. Non so cosa succederà da qui alla fine del mercato, ma sento che il gruppo è davvero unito. La cosa importante è continuare con questo spirito quando le cose diventeranno difficili. In questo club bisogna vincere ogni partita e per questo dobbiamo mantenere lo spirito giusto per tutta la stagione. Perciò non ho sentito, non ho visto alcuna differenza in Leao rispetto agli altri ragazzi. Sento che tutti si stanno preparando per iniziare una stagione molto difficile"