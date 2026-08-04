Compagnoni ricorda Baresi: "Il più grande difensore della storia del calcio mondiale"

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Sei per sempre, l'icona di Franco Baresi al Milan sarà leggenda. Poco fa, il ricordo a Sky Sport da parte del giornalista Maurizio Compagnoni

Sei per sempre. Una frase, mille significati. Franco Baresi era, è e sarà il Milan e tutti i milanisti. Un'icona mai dimentica e salutata questa mattina, con orgoglio nella sua Milan (LEGGI QUI). Poco fa, il ricordo a Sky Sport - Camp Aperto da parte del telecronista e giornalista Maurizio Compagnoni.

COMPAGNONI RICORDA BARESI

"Franco è stato il difensore più forte del calcio mondiale, l'ha dimostrato non solo col Milan ma anche in Nazionale. Parliamo di un giocatore e uomo di leadership, carisma e cuore. Infatti ha giocato tutta la carriera nel suo Milan, è impossibile oggi pensare a questo tipo di legame e sentimento tra un giocatore e un club".