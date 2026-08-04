La Russa con polemica? Il ricordo su Baresi fa infuriare i tifosi rossoneri

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Non è piaciuto ai tifosi del Milan il ricordo di Franco Baresi condiviso da Ignazio La Russa nel giorno dei funerali dell’ex capitano rossonero

Non è piaciuto per niente ai tifosi del Milan il ricordo di Franco Baresi condiviso da Ignazio La Russa nel giorno dei funerali dell’ex capitano rossonero. Il presidente del Senato, ricordiamo tifoso dell’Inter, non ha menzionato il Milan nelle sue parole di commiato alla bandiera rossonera.

“È una figura che lascia un ricordo indelebile, che ha dato gioia e amore agli italiani, agli amanti dello sport. Oggi c’era il funerale e mi spiace non aver potuto presenziare. Lo ricordiamo per quello che è stato, un campione mai fuori dalle righe. Un campione della Nazionale, più che del suo club: anche del suo club, naturalmente. Ha vinto di tutto, ma si è sempre imposto con l’esempio, più che con le parole. Con gli sguardi. Lo chiamavano Kaiser, ricordando Beckenbauer: come lui, reinventò il ruolo del libero. La sua memoria accompagna tutti coloro che sanno che il calcio ci può unire, grazie a figure grandi come quella di Franco Baresi”.