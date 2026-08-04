Serena: "I brividi quando è entrato il feretro. Franco un condottiero e un imperatore"

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Le emozioni di Aldo Serena, amico ed ex compagno di Franco Baresi

Tra gli amici ed ex compagni che hanno espresso le loro emozioni nella mattinata del funerale del Capitano Franco Baresi anche l'ex attaccante rossonero e commentatore televisivo Aldo Serena che del numero 6 milanista era coetaneo e aveva condiviso con lui la sua prima stagione con la fascia al braccio. Le sue dichiarazioni a SportMediaset dopo il rito funebre.

Le emozioni di Aldo Serena dopo il funerale del Capitano Franco Baresi: "L’affetto, l’amore così profondo e la stima infinita che hanno dimostrato i tifosi risoneri verso Franco sono state una cosa unica. Ho avuto i brividi quando stava entrando il feretro e i tifosi hanno cantato You’ll Never Walk Alone. Franco è stato il mio capitano: il condottiero e un imperatore del terreno di gioco".