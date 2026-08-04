Serena: "I brividi quando è entrato il feretro. Franco un condottiero e un imperatore"
Tra gli amici ed ex compagni che hanno espresso le loro emozioni nella mattinata del funerale del Capitano Franco Baresi anche l'ex attaccante rossonero e commentatore televisivo Aldo Serena che del numero 6 milanista era coetaneo e aveva condiviso con lui la sua prima stagione con la fascia al braccio. Le sue dichiarazioni a SportMediaset dopo il rito funebre.
Le emozioni di Aldo Serena dopo il funerale del Capitano Franco Baresi: "L’affetto, l’amore così profondo e la stima infinita che hanno dimostrato i tifosi risoneri verso Franco sono state una cosa unica. Ho avuto i brividi quando stava entrando il feretro e i tifosi hanno cantato You’ll Never Walk Alone. Franco è stato il mio capitano: il condottiero e un imperatore del terreno di gioco".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan