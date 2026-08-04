Saelemaekers: "Il primo impatto con mister e staff è stato subito bello. Si sente la sua professionalità"

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Le dichiarazioni del calciatore rossonero Alexis Saelemaekers alla vigilia dell'amichevole Milan-Inter

Accanto a Ruben Amorim, alla vigilia dell'amichevole tra Milan e Inter a Perth, in Australia, ha preso la parola anche il calciatore rossonero Alexis Saelemaekers, uno degli ultimi rientrati dal Mondiale. Il belga ha ricordato Franco Baresi e poi ha parlato delle prime impressioni con il nuovo tecnico Amorim oltre che della posizione in cui si vede in campo. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

VERSO MILAN-INTER, LE PAROLE DI SAELEMAEKERS

Sul primo impatto con il mister e con lo staff: "È stato subito bello. Si sente la professionalità del mister e di tutto il suo staff: ha già avuto grandi risultati con grandi squadre e siamo felici di averlo qua con noi. Vogliamo dare tanto per lui, sappiamo che possiamo fare belle cose quest'anno: abbiamo la determinazione giusta. La fine della stagione scorsa è stata difficile per tutti perché avevamo grandi ambizioni ma non siamo riusciti ad arrivare dove volevamo. Quest'anno è una nuova stagione e proveremo a fare meglio"