Saelemaekers: "Il primo impatto con mister e staff è stato subito bello. Si sente la sua professionalità"
Accanto a Ruben Amorim, alla vigilia dell'amichevole tra Milan e Inter a Perth, in Australia, ha preso la parola anche il calciatore rossonero Alexis Saelemaekers, uno degli ultimi rientrati dal Mondiale. Il belga ha ricordato Franco Baresi e poi ha parlato delle prime impressioni con il nuovo tecnico Amorim oltre che della posizione in cui si vede in campo. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.
VERSO MILAN-INTER, LE PAROLE DI SAELEMAEKERS
Sul primo impatto con il mister e con lo staff: "È stato subito bello. Si sente la professionalità del mister e di tutto il suo staff: ha già avuto grandi risultati con grandi squadre e siamo felici di averlo qua con noi. Vogliamo dare tanto per lui, sappiamo che possiamo fare belle cose quest'anno: abbiamo la determinazione giusta. La fine della stagione scorsa è stata difficile per tutti perché avevamo grandi ambizioni ma non siamo riusciti ad arrivare dove volevamo. Quest'anno è una nuova stagione e proveremo a fare meglio"
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