Verso l'Inter, dietro la punta dovrebbe giocare la coppia Nkunku-Loftus

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Nelle indiscrezioni della vigilia per la formazione del Milan contro l'Inter, Nkunku e Loftus figurano come trequartisti

Il Milan domani gioca la sua seconda amichevole pre-stagionale. Non sarà una partita come le altre, per almeno due motivi: è un Derby contro l'Inter di cui rimane il fascino nonostante si giochi a Perth in Australia; soprattutto è la prima partita dalla scomparsa del Capitano Franco Baresi che sarà adeguatamente ricordato dal club e da tutti i tifosi presenti allo stadio. Intanto emergono le prime indiscrezioni di formazione con Ruben Amorim che, rispetto alla gara con il Celtic, ha molto più materiale umano a disposizione.

VERSO L'INTER: NKUNKU E LOFTUS TREQUARTISTI

Se alcune fonti inseriscono Rafael Leao tra i titolari, per il Corriere dello Sport la precedenza verrà data a chi si allena da più tempo come Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku e dunque ha maggiori minuti nelle gambe. È un fattore da considerare, tenendo a mente che poi sabato si giocherà nuovamente contro il Chelsea. Saranno l'inglese e il francese a giocare sulla trequarti, agendo dietro la punta che dovrebbe essere Camarda. In particolare Loftus-Cheek ha già ricoperto quel ruolo contro il Celtic e in generale è lì che sta venendo provato; Nkunku sarà alla prima presenza dopo il forfait di Glasgow.