News MN - Funerali Franco Baresi: presenti oltre tremila persone. A portare il feretro dentro e fuori dalla Basilica sono stati i suoi ex compagni al Milan

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Oltre tremila persone hanno salutato questa mattina Franco Baresi, ex Capitano del Milan scomparso nei giorni scorsi a causa di una grave malattia

Questa mattina sono andati in scena nella Basilica di Sant'Ambrogio di Milano i funerali di Franco Baresi, grande ex Capitano del Milan scomparso venerdì scorso a causa di una grave malattia. All'esequie hanno partecipato oltre tremila persone: presente anche una folta rappresentanza della Curva Sud Milano che ha ricordato l'ex difensore con tanti cori, uno striscione con la scritta "Franco Baresi. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao Capitano" e il celebre bandierone rossonero con il numero 6.

Presenti, tra gli altri, ovviamente anche tanti ex compagni di squadra di Baresi che hanno trasportato il feretro: ⁠Marco Van Basten, Filippo Galli, ⁠Daniele Massaro, Angelo Colombo, Giovanni Galli e Roberto Donadoni hanno portato la bare all'interno della chiesa. Paolo Maldini, Dejan Savicevic e Mauro Tassotti hanno seguito il feretro e appoggiato la maglia numero 6 del Milan all’ingresso del feretro nella Basilica. A portare invece la bara fuori dopo la funzione sono stati Demetrio Albertini, Alessandro Costacurta, Pietro Paolo Virdis, Massimo Ambrosini, Marco Simone e Alberico Evani.

Dentro la Basilica, con l'altare alle spalle, sulla destra era seduta la famiglia: la moglie Maura, i figli Edoardo e Gianandrea, in prima fila, insieme a oltre cinquanta tra parenti e amici. Sulla sinistra, in prima fila, il sindaco Giuseppe Sala, il ministro Andrea Abodi, Gerry Cardinale, Filippo Galli e Angelo Colombo, mentre subito dietro c'eano altri ex compagni di squadra di Baresi, oltre al presidente rossonero Paolo Scaroni, al CEO Massimo Calvelli e alle principali autorità locali e nazionali. Nelle prime presenti anche Fabio Capello e Clarence Seedorf. A rendere omaggio alla memoria del Capitano anche Real Madrid, Barcellona, tantissimi club italiani e Milan Club da ogni parte d’Italia.