Verso il derby di Perth, la probabile formazione del Milan: Leao e Ramos dal 1', c'è Chukwueze a destra. Modric in campo nella ripresa

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In vista del derby di domani a Perth, Ruben Amorim schiererà il suo Milan con il 3-4-2-1. Leao e Ramos titolari, Modric partirà dalla panchina

Domani alle 13 italiane è in programma a Perth il derby di Milano. In vista di questa partita, Ruben Amorim dovrebbe mettere in campo dall'inizio il suo Milan con un 3-4-2-1, con Christopher Nkunku e Rafael Leao alle spalle di Gonçalo Ramos. In porta ci sarà il giovane Torriani, mentre in difesa dovrebbero trovare spazio dal 1' Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic. Il neo acquisto Mario Gila non sarà a disposizione in quanto non ha ancora recuperato completamente dal risentimento muscolare rimediato nella prima amichevole estiva contro il Celtic. Sulle corsie laterali, ci saranno Samuel Chukwueze a destra e uno tra Davide Bartesaghi e Pervis Estupinan a sinistra.

A riferirlo è Sky che aggiunge che nella ripresa troveranno spazio tutti gli altri giocatori a disposizioni, tra cui anche Luka Modric, Alexis Saelemaekers, Ardon Jashari e Koni De Winter che si sono uniti da pochi giorni al gruppo rossonero e dunque non possono avere troppi minuti nelle gambe.