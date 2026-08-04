Milan Futuro work in progress: il Monza vince 4-2 in amichevole

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Dopo essere passato in svantaggio per due volte, il club biancorosso ha reagito riuscendo a portare a casa il successo in amichevole

Work in progress per il Mian Futuro. Infatti, il Monza di Ivan Juric supera i rossoneri con un netto 4-2. Dopo essere passato in svantaggio per due volte, il club biancorosso ha reagito riuscendo a portare a casa il successo nell'amichevole disputata al centro sportivo Silvio e Luigi Berlusconi. I ragazzi di Juric, dopo il passo falso contro l'Aris Salonicco, tornano così a conquistare una vittoria.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Parte forte il Monza, che al 17' colpisce il palo con Cutrone. La gara però, si sblocca al 22' con il vantaggio del Milan Futuro firmato Menon. La reazione dei biancorossi arriva al 41' con il neoacquisto Varela, che dopo l'esordio contro l'Aris trova spazio dal 1' e realizza il suo primo gol con la maglia del Monza: decisivo l'assist di Colpani per mandarlo a segno. Sul finire di primo tempo, però, la squadra di Juric incassa nuovamente la rete dello svantaggio, con il destro di Pandolfi che si insacca all'angolino. Come già accaduto contro l'Aris, il Monza chiude dunque la prima frazione con due gol subiti.

Nella ripresa spazio alle rotazioni, con Juric che concede minuti ai diversi giocatori a disposizione. Il Monza alza progressivamente i giri del motore e prova a rimettere in equilibrio la gara: ci provano prima Petagna, poi Galazzi e Birindelli, ma la difesa del Milan Futuro riesce a resistere e il risultato resta fermo sul 2-1. Al 82' arriva il meritato pareggio, ed è tempo di un'altra prima volta: Akinsanmiro, all'esordio, trova la rete del 2-2 che rimette in partita i biancorossi, servito in verticale da Petagna. All'87' arriva anche il sorpasso: dopo una buona combinazione tra Petagna e Forson, è quest'ultimo a trovare la rete con il mancino, infilando il pallone all'angolino. Non è finita qui, perché nel finale, un super Petagna serve nuovamente Akinsanmiro, che firma la doppietta personale e il definitivo 4-2. Da sottolineare la prova di Petagna, autore di 3 assist, esordio molto positivo anche per Akinsamiro con una doppietta.

MONZA-MILAN FUTURO 4-2 Marcatori: (22' Menon (MF), 41' Varela (MO), 44' Pandolfi (MF), 82' Akinsamiro (MO), 87' Forson (MO), 90' Akinsamiro (MO))