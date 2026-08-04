Leao-Milan, Moretto: "Amorim parla tanto con Rafa, lo sta facendo sentire molto importante..."

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Matteo Moretto, noto giornalista ed esperto di calciomercato è intervenuto così sul proprio canale Youtube in merito al futuro di Rafa Leao. Questo un estratto delle sue ultime considerazioni e preziosi aggiornamenti sulla situazione del numero dieci rossonero:

AMORIM E LEAO: IL RAPPORTO TRA I DUE

"Ciò che vediamo è il rapporto tra Amorim e Leao. Il tecnico del Milan sta facendo sentire importante Rafa. I due parlano spesso, tanti colloqui e il Milan ci sta lavorando e sta ragionando di avere Leao anche nel prossimo futuro. La novità però è che non si sono chiuse le porte del mercato per Leao, anzi. C'è un club che ha alzato di molto il pressing ed è il Galatasaray. I turchi sono disposti ad offrire qualcosa di importate al calciatore a livello di ingaggio: vedremo se la situazione si potrà evolvere".