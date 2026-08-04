Baresi, il messaggio da brividi di Evani: "Oggi eravamo lì solo per te, non ti dimenticherò mai Franco"

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Il lungo e commosso messaggio di Chicco Evani all'amico e indimenticabile capitano rossonero Franco Baresi. Questo il suo ricordo

La giornata dedicata a Franco Baresi è andata in scena questa mattina, nella sua Milano. Tanti amici, ospiti e anche avversari di mille battaglie in campo. Infatti, tra gli amici ed ex compagni che hanno espresso le loro emozioni nella mattinata del funerale del Capitano Franco Baresi anche l'ex attaccante rossonero Chicco Evani. Questo il suo lungo e commosso messaggio apparso sul proprio profilo Facebook:

"Oggi ti ho portato il mio ultimo saluto, con la tristezza profonda di chi perde un fratello e con la gratitudine di chi ha avuto la fortuna di condividere con te un pezzo di vita, dentro e fuori dal campo. C’eravamo in tanti, compagni di quel viaggio indimenticabile, di quegli anni che resteranno per sempre nel cuore. Eravamo lì per te, per ricordare un uomo esemplare, un compagno straordinario e leale, un amico vero. Ma soprattutto c’era tutto il popolo rossonero, quello che ti ha amato, sostenuto e riconosciuto come la più grande bandiera della storia del Milan. È venuto a stringersi attorno a te e alla tua famiglia con un affetto immenso, che testimonia quanto sia stato forte e speciale il tuo legame con questa Società. Caro Franco, grazie di tutto e per tutto. Per i consigli, gli insegnamenti, per i momenti condivisi e per l’esempio che sei stato per tutti noi. Non ti dimenticherò mai".