Modric crede in Gonçalo Ramos: "Ha sempre fatto gol, purtroppo anche contro di noi ai Mondiali.."
Luka Modric sarà ancora un perno del centrocampo del Milan. Sì, perchè il campione croato è voluto restare in rossonero, casa sua ancora per un'altra stagione e sarà curioso l'impatto che avrà con il nuovo gioco di mister Ruben Amorim. Ai microfoni di Sky Sport - Calciomercato questo un estratto delle sue parole direttamente dal ritiro dei rossoneri a Perth, location in cui domani avverrà alle 13.00 italiane il derby amichevole contro l'Inter.
MODRIC TRA IRONIA E CONSAPEVOLEZZA SU RAMOS
"Gonçalo è un grande attaccante, lo dice la carriera che ha fatto e ho avuto il piacere di vederlo e seguirlo nel corso delle sue esperienze, ha sempre segnato e credo proprio lo farà anche da noi. Purtroppo ci siamo incrociati anche ai mondiali e ha segnato contro di noi, non è un bel ricordo questo (ride ndr.)"
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