TOP NEWS del 4 agosto - L'ultimo saluto al capitano, le parole di Modric e la probabile formazione del derby

TOP NEWS del 4 agosto - L'ultimo saluto al capitano, le parole di Modric e la probabile formazione del derbyMilanNews.it
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Oggi alle 01:00News
di Niccolò Crespi
Le migliori notizie del Milan nella giornata di oggi 4 agosto: i funerali di Franco Baresi e le ultime di formazione verso Milan-Inter

Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, martedì 4 agosto 2026:

Funerale Baresi: in oltre 3 mila per l'ultimo saluto. Fischi a Cardinale

PROBABILE FORMAZIONE - Verso Milan-Inter: prima da titolare per Ramos, anche Leao dal 1'. Modric in panchina

Modric a Sky Sport: "Il mio sogno è vincere con il Milan, mai avuto dubbi sul rinnovo. Leao? Gli vogliamo bene, ma è abbastanza maturo da capire cosa fare