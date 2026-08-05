TOP NEWS del 4 agosto - L'ultimo saluto al capitano, le parole di Modric e la probabile formazione del derby
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Le migliori notizie del Milan nella giornata di oggi 4 agosto: i funerali di Franco Baresi e le ultime di formazione verso Milan-Inter
Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, martedì 4 agosto 2026:
Funerale Baresi: in oltre 3 mila per l'ultimo saluto. Fischi a Cardinale
PROBABILE FORMAZIONE - Verso Milan-Inter: prima da titolare per Ramos, anche Leao dal 1'. Modric in panchina
Modric a Sky Sport: "Il mio sogno è vincere con il Milan, mai avuto dubbi sul rinnovo. Leao? Gli vogliamo bene, ma è abbastanza maturo da capire cosa fare
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TOP NEWS del 4 agosto - L'ultimo saluto al capitano, le parole di Modric e la probabile formazione del derby
Le più lette
Primo Piano
Primo PianoModric a Sky Sport: "Il mio sogno è vincere con il Milan, mai avuto dubbi sul rinnovo. Leao? Gli vogliamo bene, ma è abbastanza maturo da capire cosa fare"
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Antonio VitielloPrimo PianoL'ultimo saluto al Capitano. Rebus Leao: cosa sta succedendo. I rinforzi sul mercato...
Pietro MazzaraPrimo PianoDietro il silenzio Ibra: la motivazione. Curva Sud intitolata a Baresi: si faccia subito. Calciomercato: permane lo stallo
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