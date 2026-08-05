Dove vedere Milan-Inter in diretta TV, streaming e web

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Dove poter guardare in diretta l'amichevole tra Milan e Inter che si giocherà a Perth alle ore 13 italiane

La seconda amichevole estiva del Milan si gioca oggi alle ore 13 italiane contro l'Inter. Un derby pre-campionato non si vedeva da ben undici anni e oggi sarà l'Optus Stadium di Perth a ospitare questo speciale evento. Partita resa ancora più particolare dal ricordo del Capitano Franco Baresi che aleggerà nel pre e durante la gara.

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Oltre al racconto della partita minuto per minuto con la consueta cronaca live, MilanNews.it vi propone l'avvicinamento al calcio d'inizio con tutte le ultime notizie in costante aggiornamento e, nel post gara, tutti i commenti, le pagelle, le analisi degli opinionisti e le interviste dell'allenatore Amorim e dei calciatori rossoneri.

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TV: Sky Sport, Dazn

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