Dove vedere Milan-Inter in diretta TV, streaming e web
La seconda amichevole estiva del Milan si gioca oggi alle ore 13 italiane contro l'Inter. Un derby pre-campionato non si vedeva da ben undici anni e oggi sarà l'Optus Stadium di Perth a ospitare questo speciale evento. Partita resa ancora più particolare dal ricordo del Capitano Franco Baresi che aleggerà nel pre e durante la gara.
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DOVE VEDERE MILAN-INTER
TV: Sky Sport, Dazn
Streaming: Sky Sport, Dazn, OneFootball (in pay per view)
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