Gabbia confermato capitano. Athekame, Odogu e Kostic assenti last minute
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Matteo Gabbia anche oggi sarà capitano del Milan nel Derby contro l'Inter
Tutto pronto a Perth, in Australia, dove alle ore 13 italiane il Milan affronterà l'Inter in amichevole, presso l'Optus Stadium. I rossoneri scenderanno in campo per la seconda volta in questo precampionato e lo faranno ancora una volta guidati da Matteo Gabbia con la fascia da capitano al braccio. In attesa del rientro di Mike Maignan è il centrale italiano a indossare i gradi.
Oltre ai tre assenti noti della vigilia, ovvero Gila, Ricci e Pietro Terracciano, vanno registrate anche le assenze in distinta di Zachary Atehekame, Andrej Kostic e David Odogu, oltre che i giovani Ossola, Guernier, Borsani.
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Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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