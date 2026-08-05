Damascelli: "Secondo me Ramos si inserirà in un minuto nel gioco di Amorim"
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Tony Damascelli, giornalista, si è così espresso a Radio Radio sulle scelte in attacco nel Milan di Amorim per l'amichevole contro l'Inter.
Tony Damascelli, giornalista, si è così espresso a Radio Radio sulle scelte in attacco nel Milan di Amorim per l'amichevole contro l'Inter: "Un po' squilibrato sarebbe. Pulisic e Goncalo Ramos sono importanti per lo sviluppo del gioco, mentre Leao lo conosciamo. Non è Leao e altri 10, ma sono dieci e in più c'è Leao. Secondo me Ramos si inserirà in un minuto nel contesto di Amorim":
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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