Milan-Inter: al minuto 6 applausi di tutto lo stadio per Franco Baresi

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Al minuto 6 dell'amichevole tra Milan e Inter tutto lo stadio ha applaudito per ricordare l'ex Capitano rossonero Franco Baresi

Al minuto 6 del derby di Milano in corso a Perth tutto l'Optus Stadium si è alzato in piedi e ha applaudito Franco Baresi, scomparso nei giorni scorsi che nella sua carriera al Milan ha vestito sempre la maglia numero 6. Sui maxi schermi dell'impianto australiano è stata mandata in onda una foto dell'ex Capitano milanista e la scritta "6 per sempre".

Queste le formazioni ufficiali di Milan e Inter:

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori, Gabbia, Pavlović; Chukwueze, Fofana, Musah, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cissè; Camarda. A disp.: Bouyer, Pittarella; De Winter, Diawara, Estupiñan, Terracciano, Vladimirov; Comotto, Jashari, Modrić, Saelemaekers; Leão, Nkunku, Ramos. All.: Amorim.

INTER (3-5-2): Martínez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Stanković, Zieliński, Dimarco; Esposito, Iddrissou. A disp.: Di Gennaro, Farronato, Provedel; Augusto, Bovio, Marello, Maye; Çalhanoğlu, Frattesi, Luis Henrique, Mkhitaryan, Sučić, Topalović; Bonny, Lavelli, Mosconi. All.: Chivu.