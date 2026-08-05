Amorim contro l'Inter senza tredici giocatori: gli indisponibili del Milan

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Sono tredici i giocatori della prima squadra che il Milan non avrà a disposizione nell'amichevole contro l'Inter

Rispetto alla prima amichevole che il Milan ha giocato a Glasgow dieci giorni fa contro il Celtic, pareggiando in rimonta 2-2, il tecnico Ruben Amorim ha recuperato un bel po' di calciatori, specialmente i sei che sono tornati dalle vacanze post Mondiale. Oggi infatti, nell'amichevole contro l'Inter, saranno a disposizione i portoghesi Leao e Ramos, il croato Luka Modric, i belgi Saelemaekers e De Winter, lo svizzero Jashari. Recuperato anche Nkunku che aveva saltato il primo test per un affaticamento.

MILAN, TREDICI INDISPONIBILI CONTRO L'INTER

Il Milan e Ruben Amorim si presentano all'amichevole contro l'Inter con undici calciatori indisponibili. Tre di questi sono in Australia a Perth ma non potranno essere della gara per problematiche fisiche differenti: si tratta di Mario Gila, Samuele Ricci, Zachary Athekame, David Odogu, Andrej Kostic, Lorenzo Ossola, Evan Guernier, Emanuele Borsani e Pietro Terracciano. Due sono a Milanello a lavorare da fine luglio per smaltire gli acciacchi post Mondiale: Pulisic e Gimenez, ieri presenti al funerale di Baresi. Due sono ancora in vacanza dopo essere arrivati al quarto posto nel Mondiale: Mike Maignan e Adrien Rabiot.