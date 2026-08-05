G.Galli: "Calciatori come Baresi o Maldini non hanno difetti"

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Giovanni Galli parla della grandezza dei Capitani del Milan: Franco Baresi e Paolo Maldini

Un Mondiale vinto insieme e quattro anni di successi al Milan: questo è il pezzo di vita che Giovanni Galli ha condiviso con Franco Baresi nella carriera da calciatore. E non è un caso che tra i sei ex compagni che hanno portato il feretro del Capitano all'interno della Basilica di Sant'Ambrogio, ieri mattina, ci fosse proprio il portiere toscano. Al termine delle esequie, Galli ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, riportata nell'edizione cartacea di questa mattina.

CALCIATORI COME BARESI O MALDINI NON HANNO DIFETTI

Il ricordo di Giovanni Galli per il Capitano Franco Baresi, in particolare sulla stima dei giocatori e delle tifoserie avversarie: "Io non ho mai sentito da un rivale una brutta parola su Baresi. Calciatori come lui o Maldini non hanno difetti, non si possono criticare o attaccare in alcun modo. Per questo immagino che pure tanti tifosi di altre squadre abbiano pianto in questi giorni di lutto"