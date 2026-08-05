Demetrio Albertini racconta l'ultimo incontro, fortuito, avuto con Baresi
Abbiamo ancora negli occhi le immagini potentissime dell'ultimo saluto al Capitano Franco Baresi. Nelle orecchie risuona ancora il coro della Curva Sud e degli otlre tremila tifosi rossoneri presenti: "C'è solo il capitano, il capitano". Emozione che difficilmente potrà essere cancellata, come si leggeva nel volto dei tantissimi ex compagni, amici, avversari o personalità di diverse istituzioni che hanno varcato la soglia della Basilica di Sant'Ambrogio per l'omaggio estremo al numero 6 rossonero. Tra questi anche Demetrio Albertini che è stato intervistato questa mattina dal Corriere della Sera.
ALBERTINI RICORDA L'ULTIMO INCONTRO CON IL CAPITANO FRANCO BARESI
Demetro Albertini ha ricordato l'ultima volta che ha visto e scambiato qualche parola con il capitano Franco Baresi, un incontro fortuito: "Poco tempo fa, due mesi, anche meno. Ero dal fruttivendolo, incrocio sua moglie Maura che mi dice 'vai da Franco, è lì in macchina che mi aspetta'. Saremo rimasti un quarto d’ora a parlare dei vecchi tempi, poi ci siamo abbracciati. Sono tornato a casa e mia moglie mi ha guardato perplessa, perché non avevo preso la frutta. E ho pensato che era andata come in campo, quando Franco parlava non c’era nient’altro di cui occuparsi"
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