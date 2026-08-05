Demetrio Albertini racconta l'ultimo incontro, fortuito, avuto con Baresi

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Albertini ha raccontato l'ultima volta che ha visto e parlato con il Capitano Franco Baresi

Abbiamo ancora negli occhi le immagini potentissime dell'ultimo saluto al Capitano Franco Baresi. Nelle orecchie risuona ancora il coro della Curva Sud e degli otlre tremila tifosi rossoneri presenti: "C'è solo il capitano, il capitano". Emozione che difficilmente potrà essere cancellata, come si leggeva nel volto dei tantissimi ex compagni, amici, avversari o personalità di diverse istituzioni che hanno varcato la soglia della Basilica di Sant'Ambrogio per l'omaggio estremo al numero 6 rossonero. Tra questi anche Demetrio Albertini che è stato intervistato questa mattina dal Corriere della Sera.

ALBERTINI RICORDA L'ULTIMO INCONTRO CON IL CAPITANO FRANCO BARESI

Demetro Albertini ha ricordato l'ultima volta che ha visto e scambiato qualche parola con il capitano Franco Baresi, un incontro fortuito: "Poco tempo fa, due mesi, anche meno. Ero dal fruttivendolo, incrocio sua moglie Maura che mi dice 'vai da Franco, è lì in macchina che mi aspetta'. Saremo rimasti un quarto d’ora a parlare dei vecchi tempi, poi ci siamo abbracciati. Sono tornato a casa e mia moglie mi ha guardato perplessa, perché non avevo preso la frutta. E ho pensato che era andata come in campo, quando Franco parlava non c’era nient’altro di cui occuparsi"