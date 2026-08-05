Saelemaekers: "Sarà importante la mentalità di ogni calciatore, così si possono vincere le partite"
Accanto a Ruben Amorim, alla vigilia dell'amichevole tra Milan e Inter a Perth, in Australia, ha preso la parola anche il calciatore rossonero Alexis Saelemaekers, uno degli ultimi rientrati dal Mondiale. Il belga ha ricordato Franco Baresi e poi ha parlato delle prime impressioni con il nuovo tecnico Amorim oltre che della posizione in cui si vede in campo.
Questo un estratto delle sue parole:
"Amorim? Già se mi mette in campo sono felice. Non abbiamo ancora parlato ma il mister sa già che in qualsiasi posizione giocherò, darò sempre il massimo. Per me l'importante è la squadra, il Milan. Vogliamo fare cose grandi e penso che ogni giocatore sia disponibile a fare ogni posizione in campo e a dare il massimo. Sarà importante la mentalità di ogni calciatore: così si possono vincere le partite".
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