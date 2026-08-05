Verso il Derby, tre indisponibili per il Milan: non ci sarà nemmeno Ricci

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Sono tre i giocatori del Milan che salteranno l'amichevole contro l'Inter: assente anche Samuele Ricci

Il Derby Milan-Inter che si gioca oggi alle ore 13 italiane all'Optus Stadium di Perth, in Australia, rappresenta solamente il secondo test amichevole dell'estate rossonera. Il Diavolo ha pareggiato in rimonta 2-2 a Galsgow contro il Celtic, una decina di giorni fa, la sua prima gara in preparazione della nuova stagione. Oggi Ruben Amorim avrà a disposizione molti più uomini, in virtù dei ritorni che ci sono stati dei calciatori che erano reduci dal Mondiale in Nord America. Ci sarà comunque qualche assente, anche last minute.

MILAN, TRE INDISPONIBILI OGGI CONTRO L'INTER

Gli indisponibili del Milan oggi contro l'Inter sono 3. O meglio sarebbero 7, ma solamente tre di questi sono in tournée in Australia e dunque potenzialmente a disposizione. Non ci sarà Mario Gila, che ancora non ha smaltito il problema accusato contro il Celtic, non ci sarà Pietro Terracciano che lascerà campo libero al giovane Torriani, non ci sarà nemmeno Samuele Ricci, come riporta la Gazzetta dello Sport. Nei giorni scorsi era stato vittima di tonsillite e nonostante il rientro in gruppo Amorim lo terrà a riposo e lo rispolvererà sabato contro il Chelsea. A questi tre, come anticipato, si aggiungono altri quattro: Pulisic e Gimenez, che lavorano a Milanello per recuperare dai loro infortuni a lungo termine, Maignan e Rabiot, che sono ancora in vacanza.