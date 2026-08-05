Pippo Inzaghi e il Palermo omaggiano il Capitano Baresi presso il murale di Perth: il video

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Filippo Inzaghi e il Palermo hanno omaggiato con una corona di fiori Franco Baresi presso il murale a lui dedicato a Perth

Tra i tanti ricordi che sono affiorati alla memoria di chi ha conosciuto il Capitano Franco Baresi, uno dei più suggestivi è stato sicuramente quello di Filippo Inzaghi che ha raccontato della prima volta che lo ha sfidato in un Milan-Parma e gli chiese la maglia a fine partita, non aspettandosi di ricevere la stessa richiesta da quello che era già uno dei difensori più forti della storia del calcio. Ieri SuperPippo non ha potuto essere ai funerali a Milano perché in viaggio verso Perth dove anche il suo Palermo sarà in tournée nei prossimi giorni: all'atterraggio in Australia ha dichiarato quanto avrebbe voluto essere in Sant'Ambrogio.

INZAGHI OMAGGIA BARESI PRESSO IL MURALE DI PERTH

Non sono terminate così le parole di affetto e i pensieri di Filippo Inzaghi per il Capitano Franco Baresi. Nel primo pomeriggio australiano, infatti, come documentato dai canali social del Palermo, il tecnico ed ex numero 9 rossonero si è recato al murale di Franco Baresi a Perth per omaggiare il Capitano con una corona di fiori. SuperPippo è stato accompagnato dal capitano della squadra rosanero, il difensore Mattia Bani: insieme hanno sostato per qualche minuti davanti all'immagine di Baresi sulle spalle di Gullit, un murale regalato dalla città di Perth nel 2024 quando il Milan si recò per la prima volta in città in occasione di un'amichevole di fine stagione con la Roma.