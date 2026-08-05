Modric: "Sogno di vincere con il Milan per Franco Baresi"
Luka Modric sarà ancora un perno del centrocampo del Milan. Sì, perchè il campione croato è voluto restare in rossonero, casa sua ancora per un'altra stagione e sarà curioso l'impatto che avrà con il nuovo gioco di mister Ruben Amorim. Ai microfoni di Sky Sport - Calciomercato. Queste le sue parole direttamente dal ritiro dei rossoneri a Perth, location in cui domani avverrà alle 13.00 italiane il derby amichevole contro l'Inter.
Il ricordo di Baresi e il sogno con il Milan
"Il grande obiettivo è quello di vincere un trofeo per resituire qualcosa a Franco, sarebbe straordinario vincere qualcosa e dedicarlo a lui. Era un grande leader, forse uno dei simboli più grandi di questo club, ma una persona molto umile. Una perdita enorme per il Milan e tutti i milanisti. L'ho incontrato quando giocavo con il Real Madrid e ci siamo semplicemente salutati. E' stato un esempio, anche se non giocava nel mio ruolo è stato un giocatore che ho stimato moltissimo, non parlava molto ma era molto umle. Lo descrive perfettamente il modo in cui è tornato a giocare la finale del mondiale nel 94' contro il Brasile dopo quell'infortunio e ha avuto la forza di calciare quel rigore in finale..".
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