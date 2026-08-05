News Di Stefano rivela da Perth: "Leao dice di divertirsi molto nel 3-4-2-1. Società e ragazzo lavorano all'ipotesi permanenza"

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Peppe Di Stefano, inviato di SkySport a Perth per Milan-Inter, si è così espresso sul futuro di Rafael Leao, attaccante rossonero.

Peppe Di Stefano, inviato di SkySport a Perth per Milan-Inter, si è così espresso sul futuro di Rafael Leao, attaccante rossonero: "Tutto lasciava pensare che sarebbe partito, ma il mood di Leao a Perth è cambiato: i sorrisi sono diventati risate, i primi scatti sono diventati ottimi allenamenti. Leao dice di divertirsi nel 3-4-2-1 molto offensivo di Ruben Amorim. La sensazione è che Rafa Leao possa restare al Milan, ma non è una certezza, è una ipotesi concreta su cui la società e il ragazzo stanno lavorando; se arrivasse un'offerta da 50 milioni di euro dalla Premier League, la dirigenza direbbe sì, ma siccome c'è solo la Turchia di mezzo lo scenario permanenza non è da escludere".

LE PAROLE DI MODRIC SU LEAO

"Il mio sogno - ha dichiarato Luka Modric, centrocampista del Milan, a SkySport - è sempre stato quello di vincere con il Milan, sono venuto qui per questo non per divertirmi. Il mio obiettivo è portare al Milan un trofeo, che sia lo scudetto o un altro obiettivo, sono qui per questo ed è sempre stato il mio sogno. Non ho mai avuto dubbi sul rinnovo, avrei potuto farlo anche a dicembre ma ho preferito aspettare e vedere le risposte del mio corpo, capire se avessi ancora quella cattiveria dentor di me e quella passione per il calcio. Leao? Rafa è abbastanza maturo da capire cosa è meglio per lui. Gli vogliamo bene e sappiamo quanto può essere importante per noi, quando è in forma è uno dei migliori al mondo. Forse l'anno scorso non è stato fortunato anche per via degli infortuni, ma spero possa stare qui e aiutarci a fare una grande stagione".