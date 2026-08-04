L'Aston Villa preme per Ruggeri: salta definitivamente Estupinan?

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Nell'ultimo video aggiornamento Matteo Moretto ha fatto il punto sulle più calde operazioni in uscita del Milan

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul calciomercato in uscita del Milan: "La notizia di Ruggeri tocca anche i tifosi del Milan, perché l'Aston Villa nelle ultime ore sta premendo per arrivare a un accordo con l'Atletico Madrid per quanto riguarda il cartellino di Matteo Ruggeri. Ruggeri è in uscita dall'Atletica, lo dico da mesi, qualche squadra italiana si è fatta avanti senza quella convinzione necessaria per arrivare alla chiusura dell'accordo, e occhio perché l'Aston Villa sta per trovare un accordo con l'Atletico Madrid per Ruggeri. Poi bisogna capire la volontà di Ruggeri. Questo tipo di trasferimento può bloccare definitivamente il passaggio di Estupinan all'Aston Villa, eprché come sappiamo Amorim ha bloccato la partenza dell'ecuadoriano con i Villans che si sono stancati e hanno virato su Ruggeri".

Sul futuro di Santiago Gimenez: "Il Porto si è informato sulle condizioni di uscita di Gimenez, ma soprattutto Farioli è un grande estimatore di Gimenez. Ad oggi non c'è una vera trattativa tra i due club, Gimenez è sicuramente in uscita. Farioli lo vorrebbe al Porto, ci sono stati contatti diretti tra Farioli e Gimenez. Bisogna capire se il Porto presenterà un'offerta ufficiale per Gimenez. Pista da seguire".