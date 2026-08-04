Moretto: "Leao ha detto che vuole andare via, il Milan lo sa e lo valuta 50-60 milioni"
Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questi aggiornamenti sul futuro di Rafael Leao: "Leao ha detto che vuole andare via, il Milan lo sa e lo valuta 50-60 milioni, ma la verità è che non ci sono offerte. Ci devono essere delle opportunità e delle condizioni. Poi adesso è il gioco delle parti dire che Leao è felice e motivato al Milan come ha fatto Amorim, ma bisogna se è vero che Leao è felice e motivato di restare in rossonero. Ovviamente il mercato e le eventuali offerte che arriveranno condizioneranno questa situazione, ma Leao resta in uscita.
Ad oggi la Turchia non è una priorità per Leao, potrebbe diventare una priorità se gli dovessero offrire un super ingaggio. Vedremo se quel tipo di offerte arriveranno e vedremo anche se ci saranno offerte che soddisferanno il Milan che valuta Leao 50-60 milioni di euro. Vedremo se ci saranno club disposti a mettere sul piatto queste cifre".
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