Calciomercato MN - Milan, Gimenez è in uscita: primi contatti con il Porto

vedi letture

Il Milan sta cercando una nuova sistemazione per Santiago Gimenez e avrebbe avuto i primi contatti con il Porto

Santiago Gimenez, che in questo momento non è in Australia con il resto del Milan in quanto sta lavorando a Milanello per recuperare dalla distorsione alla caviglia rimediata al Mondiale con il Messico, è uno dei giocatori rossoneri che potrebbe lasciare il Diavolo in questo mese di agosto. Il club di via Aldo Rossi è interessato a trovare una nuova destinazione al centravanti messicano e nelle scorse ore avrebbe avuto i primi contatti con il Porto che avrebbe manifestato il suo interesse nei confronti dell'ex Feyenoord.

Gimenez non sembra far parte del progetto sportivo di Ruben Amorim e per questo è stato di fatto messo sul mercato dal Milan. Ricordiamo che per evitare una minusvalenza, il club di via Aldo Rossi dovrà riuscire a vendere il messicano, autore di uno solo gol nella scorsa stagione, per almeno 20 milioni di euro. I rossoneri sarebbero comunque disposti ad accettare anche un prestito con obbligo di riscatto.