Estupinan-Aston Villa: persiste il veto di Amorim, da capire se gli inglesi sono disposti ad aspettare

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L'esperto di mercato Matteo Moretto ha spiegato la situazione che riguarda Pervis Estupinan, con Amorim che ha bloccato almeno per ora la sua cessione

In un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha spiegato la situazione di Pervis Estupinan che sembrava essere in procinto di trasferirsi all'Aston Villa prima che Ruben Amorim bloccasse tutto: "Tra Milan e Aston Villa l'accordo era stato praticamente trovato, mancava davvero pochissimo, la distanza era veramente ridotta.

Tutto si è fermato dopo una riunione interna al Milan, con Amorim che ha frenato sulla partenza di Estupinan perchè prima voleva vederlo e testarlo in allenamento. Vedremo se questo veto di Amorim persisterà oppure no e bisognerà capire anche se l'Aston Villa sarà disposto ad aspettare".