Passerini apre a uno scenario inaspettato: "Non è da escludere che Leao possa restare al Milan"

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Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube sul futuro al Milan di Rafael Leao.

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube sul futuro al Milan di Rafael Leao: “Non credo che la stagione scorsa sia stata così negativa per lui, ha segnato una decina di gol, ha giocato in un ruolo non suo, ha avuto un infortunio. Credo che il suo tempo al Milan sia finito, non credo che sia sbagliata l’idea di entrambe le parti di chiudere questa esperienza. Quest’estate al Mondiale ha detto: “ho dato quello che dovevo dare al Milan”, quando un giocatore parla così c’è poco da risolvere.

Il Milan ha fatto capire chiaramente che non vuole puntare più su di lui, lo ha fatto capire anche lo stesso Amorim. Secondo me serve l’intelligenza, lì sarà opportuno che la società la applichi, di ragionare su un piano B. Non è da escludere che Leão possa restare al Milan, perché se lui non vuole andare a giocare in Turchia, per adesso lui non è convinto, la possibilità che possa restare in rosa ci sono. A quel punto i dirigenti dovranno avere l’intelligenza di farsi trovare pronti, la società dovrà recuperarlo mentalmente, agonisticamente. Le grandi società devono fare così. Questo sarà uno dei primi banchi di prova di questo nuovo corso del Milan”.